Luciana Abreu muda de vestido no casamento

Atriz casou-se no sábado.

Luciana Abreu surpreendeu os convidados do seu casamento ao mudar de vestido no copo d’água.



Depois de trocar alianças com Daniel Souza na Igreja de Santo António no Estoril, os noivos e seguiram para a Ordem dos Médicos, em Lisboa. Lá, a atriz e apresentadora mudou o look para um vestido mais justo e decotado. De cabelo solto, cristais no peito e uma tiara, Luciana Abreu primou pela elegância.



As mesas estavam decoradas em tons claros e o bolo à medida do casal. A filha do ex-futebolista do Benfica Nuno Gomes, Laura, foi uma das presenças. A jovem divulgou várias imagens nas redes sociais.