Luciana Abreu responde a críticas com fotografia em topless

Cantora casou no passado sábado com Daniel Souza.

16:13

Luciana Abreu casou este sábado com Daniel Souza, numa cerimónia rodeada de polémicas. A ausência da família da cantora e da melhor amiga da atriz encheram as redes sociais de várias críticas.

Esta segunda-feira, a atriz partilhou uma imagem na sua conta do Instagram que fez as delícias dos fãs, com o objetivo de responder às críticas a que tem sido sujeita.

Na imagem, a cantora aparece em topless onde exibe a sua grande barriga. Luciana Abreu está grávida de gémeas, fruto da relação com o atual marido, Daniel Souza.

"Nada nem ninguém me vai tirar a felicidade que sinto. Vivem a minha vida de uma forma aleatória, especulam situações como se fossem reais, dão-se ao trabalho de publicar mentiras atrás de mentiras, como se disso fizesse parte, a vida deles", escreveu a cantora na descrição da fotografia.

"Ninguém vos chamou, ninguém vos perguntou nada e muito menos vos vou dar o valor que não têm. Um bem haja a todos os que nos querem bem. Estamos felizes", acrescentou a atriz.



De recordar que, Luciana Abreu está em guerra com o pai, a mãe e a irmã, com quem tinha uma boa relação até ao ano passado.