Luciana Abreu revela nomes das filhas recém-nascidas

Luciana Abreu revelou na tarde desta quinta-feira o nomes das duas filhas gémeas que nasceram permaturas no passado sábado.Amoor Viktória e Valentine Viktória foram os nomes escolhidos pela cantora e pelo marido Daniel."Meus queridos é com muita alegria que vos damos mais duas boas notícias. As nossas filhas gémeas, Amoor Vitória e Valentine Viktória continuam na luta pela vida", escreveu a cantora na legenda da fotografia que partilhou na sua conta do Instagram.