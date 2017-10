Luciana Abreu revela sexo dos gémeos

Atriz e noivo Daniel Souza vão ser pais juntos pela primeira vez.

Luciana Abreu está novamente grávida e desta vez em dose dupla. A atriz tem feito questão de partilhar nas redes sociais todas as novidades relativas à sua gravidez de gémeos. Este sábado, a cantora revelou estar grávida de duas meninas, que irão fazer companhia a Lyonce e Lyannii, frutos do casamento de Luciana com Yannick Djaló.No Instagram, a atriz fez o anúncio ao publicar uma fotografia da sua barriga de grávida com dois símbolos do sexo feminino desenhados a vermelho."Queridos, prestem bem atenção. Nós somos o poder, mulheres. Homens, prestem atenção, as mulheres são o poder, perceberam? O Pai já se inscreveu no clube de caça e já comprou as armas. Futuros genros deste mundo, CUIDAI-VOS", escreveu Luciana na legenda da atriz entre vários emojis, demonstradores da sua felicidade.Recorde-se que as gémeas são fruto da relação com o guia túristico Daniel Souza, de quem a atriz está noiva.