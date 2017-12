Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luciana Abreu sem nome do marido

Filhas gémeas as atriz e Daniel Souza continuam a lutar pela vida.

07:37

Após o casamento com Daniel Souza, este adotou o nome de família de Luciana, mas a atriz não ficou com o apelido do guia turístico.



Os dois, recorde-se, vivem momentos delicados, com as filhas gémeas prematuras a lutarem pela vida.