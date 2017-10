Ausência da melhor amiga da atriz e da família foram notadas.

Por Rita Silva Resendes

Luciana Abreu chegou atrasada, como manda a tradição, e mostrou-se nervosa no dia em que, pela mão do padrinho, Manuel Correia, entrou na igreja de Santo António do Estoril para dizer o ‘sim’ a Daniel Souza, com quem namora há seis meses.