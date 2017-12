Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luciana diz que “Yannick é uma estrela decadente”

Atriz afirma que as filhas só falam com o pai quando este quer.

21.12.17

Luciana Abreu não ficou em silêncio sobre a entrevista exclusiva de Yannick Djaló, de 31 anos, ao CM, em que o atleta voltou a acusar a ‘ex’ de não permitir que veja as filhas Lyonce, de seis anos, e Lyannii, de cinco.



Agora, à ‘Caras’, a atriz comentou o caso: "Vamos continuar a assistir à queda de uma estrela decadente [...] que ocupa o seu tempo com acusações como se de um Calimero se tratasse".



Descontente com a situação, Lucy lamenta ainda "que as filhas só falem com o pai quando ele [...] bem entende".



Recorde-se que Luciana, de 32 anos, casou-se este ano com Daniel Souza, de quem já está à espera de gémeas e com parto marcado para março.