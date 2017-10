Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lucy seletiva com os convidados do casamento

Grávida de gémeos, cantora está prestes a subir ao altar e vai contar apenas com as pessoas “especiais”.

05.10.17

Prestes a subir ao altar com Daniel Souza, Luciana Abreu garante que vai ser "muito seletiva" no que toca aos convidados e quer que estejam apenas "as pessoas que são mesmo especiais".



De fora, irá ficar parte da família, nomeadamente a mãe e a irmã, com quem a atriz cortou relações.



Segundo Lucy, tem sido o noivo a preparar os pormenores da festa, que descreve como "íntima e artística" e na qual as filhas, Lyonce e Lyannii, terão um papel de destaque.



Lucy vai casar-se com uma barriga proeminente já que está grávida de gémeos.



O vestido vai ser desenhado por si. "Este vestido vai lançar a linha Luciana Abreu, a pensar nas noivas que já não acreditavam ser possível voltarem a amar".