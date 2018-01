Luís Borges beija rabo de Rita Pereira

Manequim e a atriz estiveram juntos na festa de aniversario de Oceana Basílio e Paula Lobo Antunes.

O corpo escultural de Rita Pereira tem dado muito que falar. Os fãs não deixam passar o facto da atriz ter um rabo tonificado e têm deixado vários elogios durante toda esta semana nas redes sociais. Quem parece não ter ficado indiferente ao rabo da estrela da TVI foi Luís Borges.

O modelo e a estrela da TVI, que estiveram juntos na festa de aniversário de Ocenana Basílio e Paula Lobo Antunes, provaram uma vez mais a grande cumplicidade que marca a amizade dos dois.

Luís Borges aproveitou esse momento e partilhou uma fotografia insólita na sua conta do Instagram.

"Coisas que acontecem na revenge of the 90’s (nome da festa)", escreveu o modelo na legenda da fotografia.





Coisas que acontecem na @revengeofthe90s @hyndia booty Uma publicação partilhada por Luis Borges (@luisborgesoficial) a 20 de Jan, 2018 às 10:46 PST





Na imagem o manequim aparece a beijar o rabo da atriz que está vestida com umas calças justas e com um body de fio dental que lhe realça as curvas.