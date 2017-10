Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Borges mais perto dos filhos

Modelo levou Lurdes à ModaLisboa, enquanto ex-marido está no ‘Biggest Deal’, da TVI.

08:48

Acusado de passar pouco tempo com os filhos adotivos desde que se separou de Eduardo Beauté, Luís Borges recupera agora o tempo perdido.



No domingo, o modelo esteve na ModaLisboa com a pequena Lu, de quatro anos, revelando assim que tem passado mais tempo em família.



"A grande preocupação do Luís, assim que o Eduardo entrou no programa, foi que os filhos não sentissem a ausência do pai. Por isso, agora tem passado mais tempo com os três [Bernardo, de seis anos, Lurdes, de quatro e Eduardo, de dois]. Os meninos estão muito felizes por estarem novamente mais perto do ‘papá’", diz uma fonte.