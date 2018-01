Luisão faz-se de morto com as filhas

Craque do Benfica mostra momento divertido da família.

Luisão, jogador do Benfica, mostra-se rendido às filhas, Sophia e Valentina.

O capitão encarnado costuma mostrar momentos da família nas redes sociais mas o último partilhado, que data deste domingo, está a conquistar os fãs e seguidores de Luisão.

No vídeo, publicado na conta de Instagram do futebolista, Luisão adere a mais uma ‘moda’ das redes sociais e, com a família, dança o tema ‘Que tiro foi esse’, de Jojo Maronttinni.

Luisão aparece com as filhas a ‘morrer’ com cada ‘tiro’ que se ouve na música e o resultado é hilariante.