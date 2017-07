Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luta renhida entre Cristina Ferreira e Jani Gabriel no 'Sexy 20'

Apresentadora já foi eleita a mulher mais sexy do país.

08:27

Este ano, o passatempo ‘Sexy 20’ está renhido entre duas beldades: Jani Gabriel, de 26 anos, e Cristina Ferreira, de 39.



A verdade é que esta não é a primeira vez que a apresentadora e a modelo disputam o primeiro lugar do pódio, mas nesta edição, e até ao momento, Jani Gabriel vai à frente da ‘rival’ com mais de cinco por cento dos votos.



Nada que aflija Cristina Ferreira, até porque já foi eleita (mais do que uma vez) a mulher mais sexy do País pelos leitores do Correio da Manhã.



O passatempo, recorde-se, termina no final de agosto, por isso está a mais do que tempo para votar nas suas preferidas.