Madonna a voar em económica? É ‘fake news’…

Afinal, a estrela da pop chegou a Lisboa no lugar 1F da ‘business class’ da TAP.

Por Alfredo Leite | 21:44

O canal de televisão online do diário britânico ‘Daily Mail’ revelou esta semana uma imagem de Madonna num avião com destino a Lisboa no que parecia ser um lugar em classe económica. E logo a suposta opção austera da cantora gerou um imenso ‘buzz’ nas redes sociais.



Acontece que Madonna não viajou em classe económica e, por isso, não pagou pelo voou umas modestas 42 libras esterlinas (cerca de 48 euros). A estrela pop voou entre Londres e a capital portuguesa, onde fixou recentemente residência, num avião da TAP e a simples observação de outra foto – que o periódico britânico optou por não publicar – permite verificar que Madonna viajou em ‘business class’.



A cantora sentou-se no lugar 1F do Airbus A319 como que a transportadora nacional voa geralmente entre o Reino Unido e Lisboa. A confusão que deu origem à notícia falsa tem uma explicação.



A maioria dos aviões de médio curso da TAP, assim como os de outras companhias, dispõem do mesmo tipo de cadeiras tanto na classe económica como em ‘business’. A única diferença é que na classe superior a cadeira do meio na fila de três lugares nunca é ocupada. Tal como se pode observar na foto de Madonna no avião da TAP. Na económica a ocupação é total.



O enquadramento mais amplo de uma segunda imagem - que o ‘Daily Mail’ não mostrou - revela o separador inicial da aeronave provando que a artista viajou na primeira fila, ou seja, no início da zona de ‘business class’ como é facilmente verificável no site SeatGuru dedicado à identificação de lugares nos aviões das companhias de todo o mundo.