Madonna assiste a jogo do filho pelo Benfica

Filho da cantora faz parte das camadas jovens do clube encarnado.

20:37

Madonna já mostrou várias vezes ser uma mãe presente e dedicada e prova disso foram as últimas fotografias publicadas pela cantora na conta do Instagram. A artista norte-americana assistiu este domingo ao jogo do Benfica onde o seu filho, David Banda, integra a equipa.

O filho da cantora joga nas camadas jovens do clube encarnado desde o ano passado e este fim-de-semana contou com o apoio da mãe.

A cantora partilhou vários InstaStories onde se pode ver que a equipa vermelha ganhou por 3-0.

De recordar que Madonna mudou-se para Portugal no ano passado e mais recentemente comprou uma casa, o Palácio do Ramalhete, em Lisboa.