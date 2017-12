Madonna canta 'Don't Cry for Me...Lisbonita'

Diva da Pop ensaia versão alternativa da canção do filme 'Evita' com poema dedicado a Lisboa.

15:16

"Transforma a tua vida num musical! Faz mesmo a diferença!", diz a cantora.



Madonna está em Lisboa e não pára de declarar o seu amor por Portugal. Desta feita, a diva da Pop partilhou uma versão alternativa de 'Don't Cry for Me Argentina', onde o país de Evita Péron se transforma em 'Lisbonita'.Num vídeo onde explica aos fãs que vai andar a cavalo e que "nada faz sentido", mas "está tudo bem", Madonna deixa nova homenagem à capital portuguesa e um conselho.Recorde-se que Madonna, que está a viver em Portugal desde o verão, interpretou Evita no filme com o mesmo nome, celebrizando a sua performance com um dos temas mais icónicos da sua carreira, 'Don't Cry for Me, Argentina'.