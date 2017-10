Madonna continua com problemas em arranjar casa em Lisboa

Cantora desabafou com os seguidores.

"Não consigo encontrar casa em Lisboa", é Madonna que o diz, no Instagram. A estrela da Pop, que está a viver em Lisboa desde o inicio de setembro, ainda não conseguiu encontrar o sítio perfeito para viver com os seus filhos.





Can't find a House in Lisbon But Damn .......... sure can find a Horse! Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Out 8, 2017 às 1:39 PDT

Há um mês, a artista de 59 anos, já tinha partilhado com os seus seguidores no Instagram um graffiti de uma mulher com o rosto vendado, com a descrição: "Porque procurar casa em Lisboa pode fazer-te sentir assim".





Because House Hunting In Lisbon can feel like this..............♥? @miss_me_art Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Set 17, 2017 às 10:48 PDT



Desta feita, Madonna confessa que continua sem encontrar "uma casa em Lisboa" mas que não tem qualquer dificuldade em encontrar... um cavalo.