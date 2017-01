Madonna diz estar "presa num pesadelo"

A entrevista a Madonna foi feita duas semanas depois das eleições, que decorreram a 08 de novembro do ano passado. A cantora considera que, devido à vitória do Trump, tem que tornar-se "uma voz mais ativa e um pouco menos misteriosa".A 'rainha da pop' critica outras celebridades por não tomarem posições políticas.Nessa altura, ainda não tinha sido tornada pública a petição, que tem como signatários, entre outros, o escultor Richard Serra e os artistas plásticos Cindy Sherman, Joan Jonas, Louise Lawler e Julie Mehretu.Na petição "J20 Art Strike", os subscritores apelam a museus, galerias, salas de concertos, escolas de arte e instituições não lucrativas para que fechem as portas em protesto contra a "normalização do Trumpismo"."Esta não é uma greve contra a arte, o teatro ou outra qualquer área cultural. É um convite para motivar estas atividades, para reimaginarem os seus espaços como locais onde formas de resistência de pensamento, visão, sentimento e ação podem ser produzidas", lê-se no texto da petição, citado pelo New York Times.Entretanto, no domingo, na cerimónia de entrega dos prémios de cinema e televisão Globos de Ouro, em Los Angeles, a atriz Meryl Streep, a quem nesse dia foi atribuído um prémio carreira, criticou Donald Trump pela retórica de desunião."Vocês e todos nós nesta sala pertencemos verdadeiramente aos segmentos mais vilipendiados da sociedade norte-americana neste momento. Pensem nisso. Hollywood, estrangeiros e a imprensa", disse, em tom de piada, no momento em que recebeu o prémio."Mas quem somos nós? E o que é Hollywood, de qualquer forma? Um monte de pessoas de outros sítios. Hollywood está cheia de forasteiros e estrangeiros. Se corrêssemos com todos, não havia nada para ver, a não ser futebol e artes marciais, que não são bem artes", afirmou.