Madonna está a "sentir-se azul" com a burocracia para ter um visto

Cantora publicou mensagem bem humorada no Facebook, mas queixa-se da demora.

Por J.C.M. | 07:58

Recebida em pessoa pela Ministra da Administração Interna, era de esperar que Madonna visse o caso do seu visto de residência em Portugal tratado com celeridade, até porque, como noticiou o CM , a cantora vai receber um visto especial.Mas a espera é longa e Madonna começa a dar sinais de impaciência. A artista publicou uma mensagem na sua conta de Facebook em que diz estar a "sentir-se azul" ("Feeling Blue", no original, expressão que significa aborrecimento).E até se propõe a escrever um novo capítulo na sua biografia, a que daria o título de "Slow Dancing With Bureaucracy" (Dançando um Slow com a Burocracia).