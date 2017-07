Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madonna está de volta a Lisboa

Mudança da cantora para Portugal poderá acontecer já no mês de setembro.

12:51

Madonna está novamente em Lisboa. A cantora chegou a Portugal na passada terça-feira, ao final do dia, e está instalada numa unidade hoteleira de luxo na capital.



Segundo o CM apurou, a rainha da pop está a ultimar todos os preparativos para a mudança definitiva para Portugal que pode já acontecer no próximo mês de setembro.



Imagens da cantora a caminhar no Bairro Alto, em Lisboa foram divulgadas por páginas e contas nas redes sociais de fãs da cantora, na passada quarta-feira.