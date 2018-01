Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madonna já fez mudança para palácio

Mansão em Lisboa tem vista para o rio e 12 quartos.

08:48

A viver em Lisboa desde o verão, Madonna, de 59 anos, já deixou o Hotel Pestana Palace e mudou todos os seus pertences para o Palácio do Ramalhete.



Ao que o CM apurou, a cantora deverá instalar-se na nova residência depois de regressar de Nova Iorque, onde passou o Réveillon com a fadista Celeste Rodrigues.



Enquanto isso não acontece, o staff da estrela tratou de toda a mudança durante esta semana.



O Palácio do Ramalhete, situado na rua das Janelas Verdes, conta com 12 quartos, vários jardins exteriores e interiores, piscina de água quente e uma privilegiada vista para o rio Tejo.