Madonna passa ano novo com irmã de Amália Rodrigues

Fadista aceitou o convite da cantora norte-americana e vão juntar-se em Nova Iorque.

16:10

Madonna prepara-se para regressar a Nova Iorque onde vai passar a passagem de ano, mas ao que parece a cantora norte-americana vai levar uma amiga de Portugal. Desde o passado dia 18 de dezembro em que a artista fez um dueto com Celeste Rodrigues, irmã de Amália Rodrigues, as duas revelaram-se grandes amigas.

Segundo o músico Dino D’Santiago, a interprete de 'Like A Virgin' convidou a fadista e o músico para passarem a passagem de ano consigo na sua casa em Nova Iorque.

"Ela convidou-me para fazer a passagem de ano em casa dela, em Nova Iorque, mas eu tenho um concerto em Quarteira e foi-me impossível aceitar o convite. Tenho-a levado a casas de fado, apresentei-lhe a Celeste Rodrigues, que felizmente vai poder ir a Nova Iorque para a passagem de ano", referiu Dino D’ Santiago em entrevista ao site Ritmos e Batidas.

"Ela vai levar um pedaço de Lisboa para casa dela. Vai um música da Guiné, vai a nossa Celeste", acrescentou.

O músico e a cantora norte-americana têm sido vistos em várias ocasiões.

De recordar que Madonna e Celeste Rodrigues fizeram um dueto que apaixonou o país, as duas interpretaram a música "Can’t Help Falling in Love" de Elvis Presley.