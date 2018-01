Cantora e Lourdes protagonizaram uma das primeiras fotos partilhadas em 2018.

Madonna e a filha mais velha, Lourdes Maria, são as protagonostas de uma das primeiras fotos partilhadas pela cantora neste novo ano. Tudo normal tirando um facto que chamou imediatamente a atenção dos internautas: a jovem surge com as axilas por depilar.A intenção da imagem parece mesmo ser mostrar os pelos de Lourdes, uma vez que a filha de Madonna surge com os braços bem levantados. Na legenda da fotografia, a 'rainha da pop' escreveu: "Estamos prontos para ti 2018!"Outras imagens partilhadas por Madonna mostram as gémeas Stella e Estere.