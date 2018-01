Madonna "sem amigos" em Lisboa mostra-se em topless

Cantora queixa-se que "Lisboa é longe".

Madonna volta a gerara polémica ao publicar uma foto sua em topless no Instagram. A ‘rainha da Pop’ publicou uma fotografia em que aparece apenas com parte dos seios tapada com uma mala da Louis Vuitton, estampada com a Mona Lisa. Para evitar que a foto fosse denunciada, a cantora assegurou que não mostrava mais do que o que devia ao desenhar uma cruz nos mamilos.

No entanto o que chamou a atenção dos fãs da cantora foram as queixas de solidão feitas por Madonna nas ‘hashtags’ da foto: "sem amigos" e "Lisboa é longe".

Madonna, que está a viver em Portugal desde outubro de 2017, mostra que sente falta dos amigos mais próximos, ainda que viaje regularmente para os EUA para os rever e para garantir que cumpre todos os compromissos profissionais.

A última vez que viajou para os EUA foi no Ano Novo. Madonna celebrou o Réveillon em Nova Iorque com Celeste Rodrigues, irmã de Amália Rodrigues e outros amigos que conheceu na noite lisboeta.