Madonna visita favela no Rio de Janeiro vestida de militar

Cantora esteve numa das comunidades mais perigosas do Brasil.

17:34

Sempre com os olhos nas últimas tendências e a surpreender os fãs, Madonna, apareceu esta quarta-feira com uns óculos pretos e um look de estilo camuflado, numa visita ao Espaço Cultural Casa Amarela, na Providência, favela no Santo Cristo, no Rio de Janeiro.

A rainha da Pop partilhou a imagem na sua conta do Instagram que conta com mais de 155 mil gostos. Na fotografia, a cantora surge acompanhada pelos policias responsáveis pela segurança do local.

A publicação da artista foi alvo de críticas nas redes sociais. "Insensível e vergonha" foram algumas das palavras usadas pelos internautas para comentar a imagem que a cantora publicou.

O local que Madonna visitou é considerado um dos mais perigosos do Brasil, numa altura em que o país passa por uma grave crise de segurança, o que não caiu nas boas graça dos fãs.

Segundo a imprensa internacional, a cantora visitou a comunidade poucas horas depois de terem ocorrido desacatos no local. A visita da estrela internacional à favela aconteceu dois dias depois de a turista espanhola María Esperanza Jiménez ter sido morta pela polícia enquanto visitava a Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro.

De recordar que, a rainha da Pop está no Brasil desde a passada segunda-feira para assistir ao casamento entre a modelo brasileira Michelle Alves e o produtor da cantora, Guy Oseary.

Na cerimónia foram muitas as figuras públicas que marcaram presença, como os membros da banda U2 e Red Hot Chili Peppers, estrelas de Hollywood como Ashton Kutcher, Demi Morre, Dakota Johnson, entre outras.