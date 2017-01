Mãe de Angélico fica sem herança

O que achou desta notícia?







Os pais de Angélico Vieira arriscam-se a ficar sem a herança que receberam do cantor. Caso se confirme a decisão do Tribunal de Aveiro, Filomena e Milton terão de entregar todos os bens recebidos para fazer frente à indemnização de 1,5 milhões de euros que terão de pagar a Armanda Leite, que sobreviveu ao acidente em 2011. Ao valor da indemnização já fixada poderá acrescer ainda o pagamento de cirurgias que a jovem, que ficou com graves sequelas, possa vir a realizar.