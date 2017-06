Mãe de Cristiano Ronaldo já voltou a Madrid

Em outubro, chegará uma nova menina, a filha de CR7 e Georgina Rodríguez.



A família Aveiro preparou tudo para a chegada de Eva e Mateo, incluindo pequenas alterações na moradia de La Finca. Os gémeos terão todo o conforto e comodidades e prometem fazer as delícias de todos.Em outubro, chegará uma nova menina, a filha de CR7 e Georgina Rodríguez.

Tal como aconteceu com Cristianinho, há sete anos, também com os gémeos Eva e Mateo, que nasceram no passado dia 8, foi Dolores Aveiro que viajou até aos Estados Unidos para acompanhar os primeiros dias dos bebés. A matriarca do clã Aveiro partiu logo após o nascimento e durante todo este tempo manteve-se afastada das redes sociais, completamente dedicada a tratar de tudo o que era necessário para levar os netos para Espanha.No entanto, este fim de semana, voltou para Madrid e partilhou com os seguidores uma fotografia onde aparece em casa com Cristianinho ao colo. Otentou contactar Dolores Aveiro, mas o telemóvel foi atendido por outra mulher que explicou que a mãe de Cristiano Ronaldo "está muito ocupada".Os gémeos já estarão assim junto da família, e Cristianinho já os terá conhecido. Uma alegria para o menino, já que este ano passou o aniversário, celebrado a 17 de junho, sem o pai, que está na Rússia, e sem a avó.