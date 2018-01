Mãe de Cristiano Ronaldo publica foto com os netos e Georgina

Dolores Aveiro desejou boa sorte ao Real Madrid.

11:56

Boa sorte Real Madrid ?????? A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Jan 21, 2018 at 2:44am PST

Dolores Aveiro publicou este domingo uma fotografia no Instagram onde surge acompanhada da nora, Georgina Rodríguez, e dos quatro netos, filhos de Cristiano Ronaldo.Crristianinho surge ao lado da avó, vestido com uns calções da equipa espanhola, enquanto Dolores está com Mateo e Alana Martina ao colo. Já Gio, vestida com roupa casual, está a pegar em Eva."Boa sorte Real Madrid", é a legenda da imagem.Os 'merengues' jogam este domingo com o La Coruña, em partida a contar para a Liga espanhola.