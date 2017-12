Mãe de Ronaldo recebe prenda do Sporting

Dolores Aveiro partilhou o presente na sua conta do Instagram.

17:22

Um dia após o Natal os presentes parecem não ter acabado para o clã Aveiro. A matriarca da família recebeu esta terça-feira uma prenda muito especial do clube que viu Cristiano Ronaldo nascer.

A mãe do melhor futebolista do mundo foi surpreendida com uma camisola assinada pelo Sporting.

"O Natal já passou, mas os presentes estão sempre a chegar, obrigada à minha equipa do coração pela camisola autografada … orgulhosa e feliz", escreveu Dolores Aveiro na legenda da imagem.