Mãe de Ronaldo volta a errar em mensagem de Natal

Dolores Aveiro mostra "objetivo comprido" com decorações e deixa mensagem aos "fans".

21.12.17

e Madrid a Barcelona... Foi comprido mesmo", " Vou comprir agora alguns objetivos" e "E ra muito longo?", são alguns dos comentários deixados à fotografia.



Na segunda fotografia, em que deixa desejos de bom Natal e feliz Ano Novo, Dolores volta, tal como no ano passado, a dirigir-se aos "fans".









Depois de, no ano passado, ter dado que falar devido duas 'gafes' nas mensagens de Natal e Ano Novo que deixou para os fãs nas redes sociais, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, voltou a falhar no Instagram.A matriarca do clã Aveiro fez duas publicações esta quinta-feira e ambas apresentam erros ortográficos, algo que não passou despercebido aos milhares de seguidores da mãe de Ronaldo."Objetivo comprido", escreveu Dolores na legenda da fotografia que a mostra ao lado de um Pai Natal decorativo, colocado à porta da mansão do filho, em La Finca. "D