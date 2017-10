Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e namorada de Ronaldo novamente juntas

Dolores e Georgina assistiram a jogo lado a lado.

03.10.17

Após vários jogos a sentarem-se em pontas opostas do estádio Santiago Bernabéu, Dolores Aveiro e Georgina voltaram a estar lado a lado, no jogo contra o Espanhol.



No entanto, foi visível a falta de cumplicidade entre sogra e nora.