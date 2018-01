Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mafalda Matos vive dias difíceis na Índia

Atriz teve de ser internada.

08:49

Mafalda Matos mudou-se para Mumbai, na Índia, no final do ano passado, mas nem tudo está a correr como previa. A atriz teve de ser internada num dos hospitais da capital devido a uma virose, e partilhou o pesadelo que viveu.



Nas imagens, é possível ver o hospital vazio, em obras e com lixo, algo que deixou a atriz em choque.



Apesar das condições, a jovem – que teve suspeites de dengue – revelou que está recuperada.



"Essas coisas acontecem quando vivemos num país tropical e temos de saber de onde beber água. Mas estou bem", revelou.