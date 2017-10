Há prémios para as melhores fantasias.

19:29

É na freguesia do Areeiro que se vai realizar, pelo 4º ano consecutivo, o maior desfile de Lisboa dedicado ao Dia das Bruxas.



A partir das 21h00, de dia 31 de outubro, a Lisboa Halloween Parade vai invadir a Avenida Guerra Junqueiro, a Praça de Londres e a Avenida de Roma.



O evento conta com animação, música e petiscos inspirados nesta data. A participação é gratuita e há prémios para as melhores fantasias.