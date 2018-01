Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maiorca encanta também no inverno

O que há para ver na ilha espanhola para lá da praia paradisíaca e da noite turística.

Por João Monteiro de Matos | 17:31

Palma de Maiorca não é só praia e turismo Britânico baseado em Álcool a noite inteira. Prova disso é mesmo a capital. Palma, situada na zona sul desta Ilha Balear espanhola, esconde vários pontos de interesse pouco explorados pelo turista comum e que merecem uma visita atenta.



A Catedral de La Seu, próxima do mar, integra o grupo das três maiores igrejas góticas da Europa e merece uma visita demorada. Outro ponto de interesse é a avenida La Rambla, que se estende sobre o antigo leito de rio de La Riera e que oferece uma grande variedade de floristas.



Outra das avenidas imperdíveis é a Passeig des Born. Por tudo isto, Palma pode ser vista como um ótimo destino também no inverno.



Entre a luz do Mediterrâneo e edifícios com origem árabe

Palma está completamente virada para o Mediterrâneo, mas não é só o mar que dá luz a esta cidade. A capital da ilha de Palma de Maiorca tem uma arquitetura que é completamente influenciada pela presença árabe. Dada a origem islâmica, são vários os edifícios cheios de cor, ‘pintados’ com estores e persianas de cores vivas. Exemplo vivo desse colorido é a Plaça Major, a zona central e a mais importante da cidade. Encontra-se rodeada de bares, restaurantes e lojas, frequentadas sobre-tudo por locais.



Praia Del Mago

Muito conhecida entre a comunidade gay e lésbica, a Praia del Mago, a 20 minutos de Palma, é o cenário ideal para quem gosta de fazer caminhadas. O areal não tem mais de 50 metros, mas é a floresta em redor e os trilhos que mais fascinam neste lugar. Ao se aventurar por estes caminhos, poderá encontrar grutas ‘perdidas’ com elementos históricos da presença islâmica e romana na ilha. Destacam-se também os pequenos recantos entre as rochas, ótimos para descansar, sem apanhar sol ou chuva. Para os amantes de geocaching existem também várias ‘caches’ para serem descobertas ao longo destes percursos pedestres.