Mais de 1.500 pessoas detidas por pilhagens e vandalismo no México

Mais de 1.500 pessoas foram detidas por cometerem atos de vandalismo no âmbito dos protestos pelo aumento do preço dos combustíveis no México, informou hoje o governo.

Numa mensagem aos meios de comunicação, o subsecretário do Ministério do Interior, René Juárez, disse que nos locais em que ocorreram estes atos, os governos federal, estatal e municipal "estão a atuar em coordenação (...) para lhes por fim".

"Foram destacados polícias federais, que estavam a operar em conjunto com as polícias estatais e municipais. Tem havido voos sobre pontos estratégicos no país, e em 95% dos pontos de abastecimento de combustível a operação segue hoje com toda a normalidade", disse.

