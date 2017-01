Frio leva mais de 40 sem-abrigos ao Casal Vistoso

A 'Fase Laranja' do Plano de Contingência para os Sem-Abrigo de Lisboa foi acionada na terça-feira à tarde devido à previsão de tempo frio para os próximos dias, estando o pavilhão do Casal Vistoso a distribuir roupas e refeições e a disponibilizar banho quente aos sem-abrigo ou carenciados referenciados que o pretendam."Estamos a precisar de roupas. Até às 00:00 de hoje tivemos algumas ofertas, mas necessitamos de mais, em especial de roupa de homem. Mais de 95% dos sem-abrigo são do sexo masculino. Precisamos de roupa, calçado, agasalhos, cobertores, sacos-cama", disse.Segundo o vereador, quando o plano de contingência terminar, os sem-abrigo vão precisar de agasalhos, pois continua a estar muito frio na rua."Esta noite prevê-se um agravamento do frio. A mínima em Lisboa pode chegar a 01 grau centígrado. Nós decidimos acionar o plano na terça-feira para termos tempo de informar os sem-abrigo. As equipas na rua que trouxeram pessoas para o casal Vistoso estão a informá-los sobre o plano", sublinhou.O vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, disse na terça-feira que a 'Fase Laranja' está prevista funcionar até sábado, mas tudo dependerá das temperaturas que se verificarem, uma vez que todos os dias, às 19:00, haverá uma monitorização das previsões meteorológicas.Carlos Castro apelou ainda à população de Lisboa para que se tiverem roupas quentes as entreguem naquele pavilhão municipal a fim de os técnicos da autarquia local e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa destacados para a operação as distribuam por quem delas necessita.Uma das novidades deste 'Fase Laranja' do plano consiste em permitir que os sem-abrigo que tenham um animal de companhia o levem consigo para as instalações do Casal Vistoso.Uma decisão que, segundo o vereador João Afonso, se deveu ao facto de terem constatado que muitos sem-abrigo não se deslocavam àquelas instalações por não querem abandonar os animais que têm como companhia.Acionado devido às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que apontam para uma acentuada descida das temperaturas até sábado, com valores entre os zero e os quatro graus centígrados em todo o país, o plano é acionado desde que se registem, pelo menos, dois dias consecutivos com temperaturas mínimas abaixo de três graus.