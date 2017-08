Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Malato e João Caçador já vivem juntos

Casal está a viver na Linha de Cascais.

José Carlos Malato, de 53 anos e João Caçador, de 27, já partilham casa.



O casal está neste momento a viver na linha de Cascais. Em declarações à revista ‘TV Guia’, a cara da RTP 1 diz que nunca se sentiu discriminado pela vizinhança e que "sempre foi bem tratado por todos".



Esta é a primeira relação que Malato assume publicamente.



O anfitrião do canal público está numa fase feliz da vida e não se coíbe de mostrá-lo nas redes sociais, com declarações de amor e também fotografias ao lado de João Caçador.



A relação amorosa com o fadista começou há cerca de um ano e embora nunca tenha falado publicamente sobre o assunto, José Carlos Malato nunca se esforçou por escondê-la.