Apresentador partilhou imagem no Instagram.

19:33

"Diogo Carreira e

Andre Germano. Directo de Gardete, Vila Velha de Rodão. Grande coragem e grande reportagem. Notável!", escreveu o apresentador na legenda da imagem na rede social.



Os repórteres da CMTV presentes no local estão a ajudar a encaminhar alguns habitantes junto das autoridades já que as labaredas estão a ameaçar as habitações.



Os comentários não se fizeram esperar com os internautas a concordar com o elogio de Malato: " Mesmo ... foram incansáveis !!!", pode ler-se num deles.





Diogo Carreira e Andre Germano. Directo de Gardete, Vila Velha de Rodão. Grande coragem e grande reportagem. Notável! #cmtv #gnr #bombeiros Uma publicação partilhada por josecarlosmalato (@josecarlosmalato) a Jul 26, 2017 às 10:23 PDT







José Carlos Malato partilhou uma imagem no Instagram onde elogia a "coragem notável" dos repórteres danos fogos que esta tarde lavram na aldeia de Gardete, em Vila Velha de Ródão.