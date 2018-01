Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Malato separa-se de João Caçador

Apresentador da RTP namorou durante um ano e meio.

08:39

O novo ano não começou da melhor maneira para José Carlos Malato. O apresentador da RTP 1, de 53 anos, terminou a relação com João Caçador, de 28.



O casal já partilhava casa, no entanto, os ciúmes terão ditado a rutura, segundo avança a revista ‘TV7 Dias’.



O namoro durou um ano e meio, e a troca de declarações de amor nas redes sociais foi uma constante.



No entanto, neste momento, Malato e João Caçador deixaram de se seguir no Facebook e no Instagram e já não mantêm qualquer tipo de relação.



Contactado pelo CM, o rosto do canal público disse que não queria falar sobre o assunto.