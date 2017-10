Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mangualde concilia passado e presente

Anta de Cunha Baixa é um dos monumentos mais emblemáticos do concelho, que é atravessado pelos rios Dão e Mondego.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:00

Pela localização geográfica, mangualde foi ocupada por várias civilizações, desde a pré-história, como comprovam os monumentos deixados pela civilização dolménica, o espólio encontrado nos castros existentes e as escavações arqueológicas que permitiram a descoberta de vilas romanas.



Atribui-se uma ocupação pré-romana ao monte de Nossa Senhora do Castelo, onde teria existido um castro e, posteriormente, uma fortaleza romana. Um dos monumentos mais emblemáticos do concelho está localizado na freguesia de Cunha Baixa.



A Anta de Cunha Baixa é um monumento megalítico de câmara e corredor datado entre 3000 e 2500 antes de Cristo. A câmara é poligonal com nove esteios e uma cobertura. O corredor é longo, com oito esteios de cada lado e cobertura. A sepultura é Monumento Nacional desde 1910.



O concelho é atravessado a norte pelo rio Dão e a sul pelo Mondego. Além destes rios, Mangualde é ainda ‘visitado’ por uma série de ribeiras e riachos, todos de fraco caudal. Destacam-se a ribeira de Frades, a ribeira do Castelo e a ribeira de Videira, na metade oeste. A barragem de Fagilde é a maior extensão hidrográfica existente e limita a fronteira a norte do concelho.



Há 31 anos que Mangualde foi elevada a cidade. Ao longo destas mais de três décadas há uma empresa que se destaca: a PSA de Mangualde. Produz modelos das marcas Citröen e Peugeot e já colocou no mercado cerca de um milhão de veículos. Teve, em média, mil postos de trabalho, levando a que seja considerada o coração do desenvolvimento do concelho e uma das empresas mais emblemáticas da região Centro.



Falar de Mangualde nos dias de hoje é também falar da primeira praia artificial da Europa, a Live Beach. O espaço oferece diversão com atividades diárias. À noite ‘transforma-se’ num clube noturno com espetáculos e DJ. A festa que todos relacionam com Mangualde é a Feira dos Santos, no primeiro fim de semana de novembro.



Animação e sabor marcam a Feira dos Santos

Todos os anos, no primeiro fim de semana de novembro, Mangualde recebe a Feira dos Santos, também conhecida como ‘feira das fêveras’, uma vez que são grelhadas milhares de fêveras durante a festa tradicional que cativa muitos visitantes atraídos também pelo artesanato e os produtos agrícolas locais.