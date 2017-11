Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mantenha a boa condição física sem se deixar afetar pelo clima

Conselhos úteis para quem não tem medo de treinar com mau tempo.

Por Mário Figueiredo | 19:10

Com o outono chega a chuva e o frio. No entanto, não há motivos para parar com a atividade física, dando continuidade aos treinos do verão. Pode-se mudar de modalidade (trocar o ar livre pelo ginásio), mas aqui ficam alguns conselhos para quem quiser andar à chuva.



VACINA/VITAMINAS. Uma boa forma de evitar as gripes e constipações é tomar a vacina. Pode também optar por um reforço de vitamina C.



EQUIPAMENTO. A utilização de licras (calças ou calções) e impermeável é fundamental. Deve usar cores vivas para ser visto à distância.



CALÇADO. Escolha ténis impermeáveis e com aderência. O piso escorregadio devido à chuva pode levar a quedas e a lesões graves.



LOCAL. Agora fica de noite mais cedo. O que pode obrigar a escolher outro local (mais iluminado) ou antecipar o treino. Evite treinar sozinho.



AQUECIMENTO. Está mais frio, o que obriga a um aquecimento maior para evitar lesões musculares. Pode usar várias camadas de roupa. À medida que for intensificando o treino pode retirá-la. Um corta-vento é uma boa opção.



TREINO. O treino é o treino. Não adianta fugir da chuva. Importante é ter uma muda de roupa seca. Assim que finalizar a sessão, é fundamental trocar a roupa. Tenha sempre uma camisola ou um casaco de fato de treino seco.



BANHO. É a melhor parte do treino. O banho deve ser tomado com água quente para repor a temperatura do corpo. Deve secar bem o cabelo antes de sair de novo para a rua. Ajuda a evitar as constipações e gripes.



HIDRATAÇÃO. Apesar de ter treinado à chuva, continua a ser fundamental a hidratação antes, durante e após o treino. Por vezes, os atletas descuram a hidratação por esta ser menos necessária, mas é um erro. Bons treinos!