Ex-atleta culpa Maria Júlia por dinheiro desaparecido.

Por Magali Pinto | 01:30

Por um lado, Maria Júlia diz que na origem da discussão violenta da passada sexta-feira estão as traições do marido, Pedro Mantorras. Já o ex-jogador do Benfica garante que a mulher foi a responsável pelo desaparecimento de uma elevada quantia de dinheiro do quarto do filho Carlos. Segundo oapurou serão perto de cinco mil euros.