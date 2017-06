Marcantonio del Carlo em guerra com a ‘ex’

O que achou desta notícia?







Marcantonio del Carlo está em guerra com a ex-mulher, Marta Nunes. Ao contrário do que o ator anunciou recentemente, o processo de separação está a ser tudo menos pacífico, ao ponto de ter dado entrada no Tribunal de Mafra um pedido de divórcio litigioso.De acordo com a revista ‘Nova Gente’, Marta e Marcantonio, que estiveram juntos durante 11 anos, não chegaram a acordo quanto à divisão de bens e as divergências vão ser resolvidas na Justiça. Na origem da separação estará Lúcia Moniz. A cumplicidade entre os atores da nova novela da SIC é visível, porém, ainda nenhum dos dois confirmou o romance.