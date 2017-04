Marco Gonçalves critica dirigentes do Canelas

Marco Gonçalves, o jogador do Canelas que, no domingo, agrediu o árbitro José Rodrigues aos 02 minutos do encontro com o Rio Tinto, da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, voltou a pedir desculpa e criticou os dirigentes do clube gaiense.

Nas redes sociais, o futebolista voltou a mostrar-se arrependido pelos atos do passado fim de semana que levaram o árbitro ao hospital com o nariz fraturado, mas criticou também a postura dos dirigentes do Canelas, nomeadamente o presidente, Bruno Canastro, a quem acusa de não o ter informado da intenção de o afastar do clube.

"Só para acabar com esta cena que infelizmente aconteceu: arrependo-me de tudo. Peço desculpa, principalmente ao árbitro e à família. Mas afirmo aqui que estes dirigentes do Canelas não podem falar assim tão mal de mim, porque nunca me disseram na cara que me dispensaram, assim como nunca disseram que tive culpa em tudo o que se passou. Sou culpado, sim. E assumo. Agora, fazerem-se de santinhos e mandarem para mim tudo o que se passou... isso não admito. Sou culpado pelas minhas atitudes, mas não me venham tapar os olhos. Assumo o que fiz, sou mais homem que vocês, cobardes", escreveu no Marco Gonçalves na sua página no Facebook.

