Maria Borges está "pronta para voar"

Manequim angolana diz-se “tranquila” para o desfile da Victoria’s Secret.

Por Rita Silva Resendes | 01:30

Começou "no fundo" e hoje em dia é presença assídua nas mais importantes semanas de moda do Mundo. A modelo angolana vai voltar a estar em destaque no desfile da marca de lingerie Victoria’s Secret. Um desafio de grande responsabilidade que, diz, não a assusta. "Estou tranquila e muito confiante. Será o meu quinto ano consecutivo a desfilar para a Victoria’s Secret. Vou ter dois looks diferentes e umas asas. Estou pronta para voar", explica aoa manequim de 24 anos.