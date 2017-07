Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria João Bastos careca surpreende fãs

Atriz, de 42 anos, apresenta novo visual na série 'País irmão'.

Maria João Bastos surpreendeu os fãs com uma foto onde aparece careca.



A atriz partilhou a imagem no Facebook e muitos foram os que deixaram uma mensagem a elogiar o novo look de Maria João.



A atriz está a dar vida a uma personagem na série da RTP 'País irmão' e este será o visual que irá usar.