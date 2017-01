Veja o vídeo



Maria Leal despediu-se de 2016 com uma atuação na gala final do programa Casa dos Segredos (TVI).'Dialetos de Ternura' foi a música escolhida pela ex-namorada de Tiago Ginga (ex-concorrente do programa) para atuar no programa da TVI.