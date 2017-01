Maria Leal diverte-se com transexual na noite

Marial Leal continua com a agenda preenchida. Após uma semana marcada por polémicas com a cantora e com o ex-namorado, em que tanto Maria Leal como Sérgio Henriques estiveram na CMTV para atuar e esclarecer o caso do final da relação, a artista esteve com a transexual Amor Romeira numa discoteca.

Maria Leal e a ex-concorrente da Casa dos Segredos publicaram um vídeo nas redes sociais em que se mostram muito divertidas e dizem ser "um perigo em Portugal".

As duas passaram depois a noite na discoteca Inplay, em Paços de Ferreira, onde dançaram de forma sensual durante a noite de sábado.

Amor, que causou polémica no reality show da TVI, assumiu ser fã da cantora. "Adoro Maria Leal, vou levá-la para Espanha", afirma a transexual espanhola, que chegou a cantar o refrão do êxito, Dialetos de Ternura.

