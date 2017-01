Maria Leal sente que foi "possuída por Deus"

O que achou desta notícia?







62.1% Muito insatisfeito

62.1% 4.2%

4.2% 10.5%

10.5% 2.1%

2.1% 21.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







62.1% Muito insatisfeito

62.1% 4.2%

4.2% 10.5%

10.5% 2.1%

2.1% 21.1% Muito satisfeito Outras 95 pessoas também já deram o seu contributo pub

Maria Leal, em entrevista à revista Vidas, fala sobre a fama, os pais e sobre as polémicas com Sérgio e um dos ex-maridos. Referiu que não gosta de homens que "não gostem de trabalhar e completou a frase "A minha vida é..." com uma expressão já conhecida: "Um entroncamento sem fim".Nem por isso. Ao início estava, mas hoje em dia não tenho receios nenhuns. Cada vez tenho um maior número de pessoas que gostam de mim. Ao início havia uma curiosidade para saber quem é a Maria. Sinto-me mais acarinhada agora do que ao princípio. Há pessoas que fazem excursões para me irem ver.