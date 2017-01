Maria Vieira ameaça processar Ana Bola

"(...) devo informar que o meu advogado já tem em seu poder todos os documentos referentes às ofensivas declarações posteriormente deletadas pela Srª Ana Bola na sua página de Facebook, assim como as imagens que documentam as suas declarações proferidas no programa "Você na TV" e faço saber que de imediato darei início a um processo judicial contra a Srª. Ana Bola ou qualquer outra pessoa pública que insistir em divulgar publicamente as mentiras que sobre mim forem proferidas ou os eventuais insultos que sobre mim forem efetuados", escreve Maria Vieira.

ostaria de evitar, tendo em conta o passado mais ou menos afável e amistoso que caracterizou a minha relação com a Srª. Ana Bola que pretenderei agir, caso estes tristes acontecimentos se voltem a repetir no futuro".



A mensagem de Ana Bola, apagada pouco depois de ser publicada, foi amplamente divulgada nas redes sociais. Maria Vieira demorou vários dias a reagir.





A atriz refuta ainda as acusações de que não seja ela a autora dos textos que escreve no Facebook, como Ana Bola disse no telefonema para a TVI. Mas adianta que vai, para já, evitar recorrer à via judicial. "G

