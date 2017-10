Maria Vieira ataca Governo: "nojentos, mentirosos, corruptos"

Tribunal de Contas diz que houve uma degradação do acesso dos utentes a consultas da especialidade hospitalar e à cirurgia programada.

No ano letivo de 2006/07 havia 10 071 escolas públicas, em 2015/16 sobravam 5781.

Termina o pagamento faseado do subsídio de Natal, que entrou em vigor em 2013.

Líderes do Porto, Beja e Oeste estão com o antigo primeiro-ministro, que formaliza candidatura no domingo em Santarém.